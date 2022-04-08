يستعد مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، للاعتماد على الجناح الدولي الجزائري رياض محرز كسلاح مهم في المواجهة القوية المرتقبة أمام نادي ليفربول، يوم الأحد بملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الـ32 من البطولة الإنجليزية لكرة القدم "بريميرليغ"، وفق ما تداولته تقارير إعلامية إنجليزية.

وتعد مواجهة قطبي الكرة الإنجليزية حاليا، بمثابة مباراة الحسم لتأمين الصدارة بالنسبة للفريق "السماوي"، أو الانفراد بها بالنسبة لنادي ليفربول، إذ يتصدر زملاء محرز جدول ترتيب لعام لبطولة "البريميرليغ" برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن "الريدز".

وبعدما غاب رياض محرز عن آخر مباراة في "البريميرليغ" أمام بيرنلي الأسبوع الماضي، أكدت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز"، اليوم الجمعة، أن محرز مرشح بقوة للمشاركة في لقاء ليفربول بعد أن غيابه في لقاء الذهاب، الذي انتهى بهدفين لمثلهما (2-2) على ملعب "أنفيلد" في أكتوبر الماضي، بسبب خيارات غوارديولا والبداية الصعبة للنجم الجزائري في تلك المرحلة من بداية الموسم.

وكان غوارديولا قد فضل إراحة الدولي الجزائري في المواجهة الماضية بـ "البريميرليغ" أمام بيرنلي، بسبب حالة الإحباط التي أصابت محرز بعد صدمة الإقصاء من التأهل إلى كأس العالم 2022 مع الجزائر، قبل أن يشركه لمدة 68 دقيقة في مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، والذي

انتهى بفوز "السيتي" بنتيجة (1-0).

ورغم أن الصحيفة الإنجليزية أكدت أن محرز (31 عاما) لم يظهر بمستواه المعهود أمام أتلتيكو مدريد، إلا أنه سيكون الخيار الأساسي لغوارديولا في مواجهة ليفربول، على اعتبار أنه يتفوق على الثنائي غابرييل جيسوس وجاك غريليتش، وحتى على فيل فودين الذي برز في دور البديل "الذهبي" في الفترة الأخيرة.

وستكون المشاركة أمام ليفربول فرصة ذهبية لرياض محرز من أجل تأكيد توهجه مع "السيتي" هذا الموسم، لا سيما أن الأمر يتعلق بمباراة محورية في حسابات التتويج بلقب "البريميرليغ"، وهو الذي لم يعتد على التألق في مواجهة "الريدز".