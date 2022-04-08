يستقبل فريقا شباب بلوزداد ووفاق سطيف، منافسيهما في رابطة الأبطال الإفريقية، الوداد البيضاوي والترجي التونسي يومي الجمعة والسبت المقبلين في ملعب 5 جويلية.

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لرابطة الأبطال، التي يشارك فيها الشباب والوفاق.

ويستضيف النسر الأسود منافسه الترجي التونسي، الجمعة المقبل 15 أفريل في ملعب 5 جويلية، ابتداء من الساعة 22:00.

وبعد 24 ساعة يحتضن نفس الملعب مباراة الشباب مع الوداد وفي نفس التوقيت، ويذكر أن لجنة المراقبة التقنية في الـ”كاف” رفضت اعتماد ملاعب 20 أوت 55 بالعاصمة و20 أوت ببشار و 8 ماي 45 بسطيف بسبب تحفظات عدة.

وينزل الوفاق ضيفا على الترجي يوم 22 أفريل بملعب حمادي العقربي بتونس، والشباب يواجه الوداد يوم 23 من الشهر ذاته بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأهل أبناء لعقيبة والنسر الأسود إلى ربع نهائي رابطة الابطال عن المجموعتين الثانية والثالثة، فيما فشل شبيبة الساورة في تخطي دور المجموعات في منافسة كأس الاتحاد الإفريقي.