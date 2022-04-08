أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 79 بحامة بوزيان في ولاية قسنطينة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان عبر صفحتها في الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة حامة بوزيان تدخلت في الساعات الأولى لهذا اليوم السبت في حدود الساعة منتصف الليل وتسع دقائق (00:09)، لأجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين سيارة من نوع رونو ماستر وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 79 القنطرة الكحلة بلدية الحامة بوزيان.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف ستة ضحايا تتراوح أعمارهم بين 08 و60 سنة يعانون من إصابات متعددة في الرأس واليدين اليسرى والرجلين والوجه، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان ونقلهم إلى مستشفيي ديدوش مراد والجامعي بقسنطينة.