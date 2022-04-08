أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شخص وإصابة آخرين خلال عملية أطلقها جيش الاحتلال في مدينة جنين في الضفة الغربية بعد الهجوم الذي أودى بأرواح ثلاثة أشخاص في تل أبيب.

ونشرت هيئة البث العبري "كان" لقطات تظهر قوات لجيش الاحتلال في جنين. وأكدت أن العسكريين حاصروا منزل منفذ هجوم تل أبيب، رعد حازم، في مخيم جنين، ووقع في الموقع تبادل لإطلاق الرصاص.

وحسب مصادر إعلامية فلسطينية، رفض والد منفذ عملية تل أبيب الاستجابة لأوامر قوات الاحتلال، وأفادت وكالة "معا" بانتشار قناصة لجيش الاحتلال بكثافة في المناطق العالية في مخيم جنين، مع احتدام اشتباكات متقطعة هناك.