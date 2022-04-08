أعلنت السعودية، اليوم السبت أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار كوفيد قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

وقال بيان صادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن "موسم حج هذا العام سيكون وفقا لضوابط منها أن يكون للفئة العمرية أقل من (65) عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة"، كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة".

وشددت وزارة الحج والعمرة على "ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

ويأتي القرار بعد حج مصغر، العام الماضي، شارك فيه نحو ستين ألف مسلم من سكان البلاد الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا.