كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أسباب تعديل مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار عام 2023.

وأفاد المتحدث ذاته في تصريحات لموقع " كورة ": "مواعيد التصفيات كانت تتضمن إقامة أربع مباريات في التوقف المقبل من 30 ماي إلى 14 جوان، بجانب مباراتين في التوقف المقرر بين 19 و27 سبتمبر المقبل.

وأضاف: "الكاف وجد أن إقامة أربع مباريات من التصفيات في توقف دولي واحد، يمثل إجهادا كبيرا على اللاعبين في المنتخبات المختلفة".

وزاد: "لذلك تقرر الاستفادة من توقف مارس 2023، لإقامة مباراتين من التصفيات، على أن يشهد توقف جوان مباراتين فقط". وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي، أن قرعة أمم إفريقيا 2023 ستجرى يوم 19 أفريل الجاري في تمام الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.