كشفت مدينة شانغهاي الصينية عن إنجازها ما يزيد عن 100 مستشفى مؤقت تضم أكثر من 160 ألف سرير، لعلاج المصابين بكورونا.

وأقالت نائبة عمدة شانغهاي تسونغ مينغ، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، إن هناك كذلك ثمانية مستشفيات مخصصة، تضم أكثر من ثمانية آلاف سرير في المدينة، وسيبدأ تشغيل المزيد من المستشفيات في نهاية هذا الأسبوع، بينما سيتم نقل موارد والاحتفاظ بها في المستشفيات المخصصة والمستشفيات المؤقتة بشانغهاي.

وسجلت شانغهاي 1015 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكورونا، و22.609 إصابات دون أعراض أمس الجمعة. وحسب نفس المصدر، فإن حملة اختبار كورونا على مستوى المدينة يتم تنفيذها اليوم السبت، كما تم التخطيط لإجراء جولة جديدة من اختبار الحمض النووي لكورونا على مستوى المدينة لاحتواء الوباء في شانغهاي، حيث ستقوم المدينة استنادا إلى نتائج الاختبارات بإدارة المناطق المختلفة وفقا لمستويات الخطورة بها.

من جهتها أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجّل أمس الجمعة، 1334 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا، و16 إصابة وافدة.