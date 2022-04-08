توفيت مساء أمس الجمعة امرأة في العقد الثالث من العمر بصعقة كهربائية داخل حمام لقاعة العلاج بوادي السلي في ولاية الشلف.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات وادي السلي تدخلت مساء الجمعة قبيل أذان الإفطار من أجل إصابة امرأة في العقد الثالث من عمرها بصعقة كهربائية اردتها جثة هامدة بحمام السكن الوظيفي لقاعة العلاج الكائنة بدوار الجيلالي بلزرق بوادي السلي.

وأضاف نفس المصدر إنه فيما تبقى أسباب الحادثة مجهولة، فتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد ملابسات هذه الحادث المأساوي.