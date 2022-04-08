سيدلي الإرهابيان بن حميدة رشيد المدعو حذيفة، وزموري عبد الحق المدعو الحاج المقبوض عليهما في عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز الجيش الوطني الشعبي بولاية سكيكدة، باعترافاتهما حول نشاطاتهما الإجرامية منذ التحاقهما بالجماعات الإرهابية حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة "مواصلة للاعترافات الحصرية التي أدلى بها الإرهابيون الذين ألقي القبض عليهم في عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم الـ 16 مارس 2022 بغابة الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".

الإرهابيان الموقوفان بن حميدة رشيد المدعو حذيفة، وزموري عبد الحق المدعو الحاج، يدليان باعترافاتهما حول نشاطاتهما الإجرامية منذ التحاقهما بالجماعات الإرهابية.