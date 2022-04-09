كشفت النيابة العامة إن الدورة المقبلة للمحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة ستفتح غدا الأحد إلى غاية يوم 12 جوان المقبل.

وبحسب برنامج الدورة المشهر بمقر المجلس فقد تم جدولة 91 قضية جنائية بمجموع 182 متهما تورطوا في جرائم مختلفة تحت طائلة القانون العام منها الاخلاقية ومحاولة الاختطاف والاختطاف والتزوير واستعمال المزور وتكوين جمعيات أشرار والسرقة بظرف الليل والتعدد وحيازة مواد لتركيب وصناعة المتفجرات وتزوير المحررات الإدارية الرسمية، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي والحرق العمدي والمتاجرة في الذخيرة والتهريب والضرب والجرح العمدي، الوفاة والتسبب في عاهة مستديمة وصناعة الذخيرة الحية والتملص والتهرب الضريبي ووضع النار عمدا في أماكن أهلة بالسكان وجناية تهريب بضاعة خطيرة تهدد الأمن العام وتموين الجماعات الإرهابية المسلحة.

وستفصل المحكمة في قضية تهريب واستيراد المخدرات تورطت فيها شبكة دولية منظمة تتكون من 9 أشخاص من بينهم منتخب محلي سابق.