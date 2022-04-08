يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتقليل عدد فترات التوقف الدولي من 5 إلى 4، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي. وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يفكر بجدية في التقليل في عدد فترات التوقف الدولي من خمسة إلى أربعة.

ونقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه من المتوقع التصديق على هذا الاقتراح في وقت لاحق من العام الحالي وذلك قبل مونديال قطر 2022.

ووفق المصدر ذاته، تعني هذه الخطوة التخلي عن الخطط الجذرية التي دافع عنها المدرب أرسين فينغر لتقييد كرة القدم الدولية بفترتين أطول. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سعيد بالخطة الحالية، لكنه مستعد لقبول اقتراح " الفيفا" الذي سيفيد الاتحادات القارية الأخرى، التي يجب على لاعبيها تحمل فترات سفر أطول.

كجزء من خطتهم لإعادة رسم فترة التوقفات الدولية، تم اقتراح بديلين، إما أن تقام جميع التصفيات المؤهلة كل أكتوبر، أو استراحة لمدة ثلاثة أسابيع في أكتوبر ومارس.

لكن العديد من الاتحادات عارضت هذه الاقتراحات، بدعوى أنها ستخفض مستوى المباريات الدولية، مما سيجعل بيع تذاكرها أكثر صعوبة.