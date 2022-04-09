توفي 44 شخصا وأصيب 159 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 104 حوادث مرور خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، حسبما أفاد به الرائد سمير بوشحيط المكلف بالاتصال على مستوى مركز التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني.

وقال بوشحيط، اليوم السبت، في اتصال للإذاعة الوطنية إن أكثر من 81 بالمائة من هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعامل البشري وكذا عدم احترام قانون المرور.

وأوضح المتحدث ذاته إن 22 بالمائة من تلك الحوادث سببها السرعة المفرطة وتغافل السائقين عن تخفيض السرعة عند المنعرجات وكذا عدم الالتزام بإجراءات السلامة المرورية عند قطع الطريق.

كما دعت قيادة الدرك الوطني المواطنين والسائقين إلى ضرورة تفادي قيادة المركبات تحت تأثير التعب والإرهاق خلال هذا الشهر الكريم وإلى التحلي بالتركيز واليقظة أثناء السياقة وذلك من أجل ضمان السلامة المرورية للجميع.