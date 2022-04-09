لقي صبيحة اليوم شاب يبلغ من العمر 22 سنة حتفه بعد أن دهسه قطار لنقل المسافرين على مستوى خط السكة الحديدية بمنطقة تاسوست ببلدية الأمير عبد القادر بجيجل.

وقد وقع الحادث عندما كان الضحية الذي ينحدر من ولاية الأغواط، بصدد قطع خط السكة الحديدية للالتحاق بالقطب الجامعي تاسوست، حيث يدرس في السنة الثانية ليسانس تخصص تسيير التقنيات الحضرية.

وكشفت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بأن إسعافات الوحدة الثانوية بأولاد صالح تدخلت في حدود الساعة السابعة صباحا وقامت بتحويل جثة الضحية إلى مستشفى مجدوب السعيد بمدينة الطاهير بعد إتمام الإجراءات القانونية.