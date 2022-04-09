تراجع لاعبو اتحاد بلعباس ''في آخر لحظة'' عن مقاطعة المباراة التي تجمعهم اليوم السبت ضد نجم بن عكنون في إطار الجولة الـ 25 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، حسبما جاء اليوم عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال المصدر نفسه إن اللاعبين أجروا اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المعمول بها قبل أي مقابلة رسمية، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة قبل التوجه بعدها إلى الجزائر العاصمة. ودخل أصحاب القميص ''الأخضر والأحمر'' في إضراب منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث هددوا بمقاطعة هذا اللقاء، الحاسم للفريق في سباق البقاء في الرابطة الثانية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية باعتبار أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ سبعة أشهر، على حد قولهم. ودفع هذا الإضراب أعضاء الطاقم الفني، بقيادة اللاعب الأسبق للنادي سمير والة، للانسحاب، ولكنهم تراجعوا هم أيضا عن قرارهم ورافقوا أشبالهم إلى الجزائر العاصمة.

وأضحى الاتحاد، النازل الموسم الفارط إلى الدرجة الثانية، مهددا بسقوط ثان على التوالي إلى قسم ما بين الرابطات، حيث يحتل المرتبة الـ 15 وما قبل الأخيرة برصيد 23 نقطة متأخرا بست نقاط كاملة عن صاحب المركز الـ 12 وأول الفرق غير المعنية بالنزول وداد بوفاريك.