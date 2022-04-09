أعلن شبيبة الساورة، اليوم السبت، مغادرة التقني التونسي قيس اليعقوبي للعارضة الفنية للنادي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لنسور الجنوب "بعد اتفاق بين الطرفين، قامت إدارة شبيبة الساورة بفسخ عقد كل من المدرب قيس اليعقوبي والمحضر البدني رفقي الوسلاتي بالتراضي".

وكان اليعقوبي قد التحق بشبيبة الساورة شهر سبتمبر الماضي محققا نتائج جديدة في البطولة الوطنية التي يحتل فيها المركز الثاني خلف الرائد شباب بلوزداد، غير أن فشله في تجاوز دور المجموعات من كاس الكاف عجل باتخاذ إدارة الرئيس زرواطي قرار الطلاق بالتراضي.