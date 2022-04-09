كشفت وسائل إعلام برتغالية، اليوم السبت، عن نشوب خلاف حاد بين الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي ومدربه روبن أموريم الذي قرر عدم إشراكه كأساسي خلال مواجهة اليوم ضد فريق تونديلا وذلك لحساب الجولة الـ 29 من منافسات الدوري المحلي.

وأوضحت صحيفة "ريكورد" الشهيرة أن المدرب طرد سليماني من التدريبات في خطوة أغضبت الهدّاف التاريخي لـ"الخضر".

كما أرجعت نفس الصحيفة قرار المدرب البرتغالي إلى استيائه من غياب الجدّية والالتزام من قبل سليماني خلال التدريبات.

وأضافت أن أموريم كان في قمة الغضب من تصرف "السوبر سليم" خلال القيام ببعض التمارين، والتي كان يمارسها باستخفاف كبير.