La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé vendredi sur sa page Twitter que le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, aura lieu le mardi 19 avril à 18h30 (heure algérienne).

La CAF a fixé la date du tirage au sort ainsi que le calendrier arrêté pour disputer les six journées permettant de désigner les 24 participants à l’édition, organisée en Côte d’Ivoire à l’été 2023, rapporte l’agence officielle.

Initialement prévues sur la date FIFA du mois de juin prochain (30 mai.- 14 juin), les quatre premières journées de ces éliminatoires se dérouleront finalement sur deux dates FIFA succinctes. Ainsi, les deux premières journées de ces éliminatoires sont maintenus sur la période initialement arrêtée par la CAF, à savoir le mois de juin, afin de faciliter l’organisation de matchs amicaux pour les cinq équipes qualifiées au Mondial 2022.

Quant aux journées 3 et 4, elles sont finalement reportées à la date FIFA du mois de septembre (19-27 septembre) prochain. Les deux dernières journées (5 et 6) seront, quant à elles, programmées lors de la fenêtre internationale du mois de mars 2023 (20-28 mars).

Les 48 équipes en lice seront réparties en 12 groupes de 4 avec les deux premiers de chaque poule qui se qualifieront pour la phase finale, programmée du 23 juin 2023 au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, qualifiée d’office en tant que pays-hôte mais qui prendra part aux éliminatoires.

La CAN-2023 se jouera dans 6 stades à savoir : Ebimpé, Félix Houphouët Boigny, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, et San-Pedro.