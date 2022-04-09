أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن بلاده "لا تزال مستعدة" لإجراء مفاوضات مع روسيا والتي توقفت بعد أحداث مدينة بوتشا.

وأكد زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مع المستشار النمساوي كارل نهامر الذي زار كييف "نحن مستعدون للقتال وفي الوقت نفسه نبحث عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب". ثم تابع "في الوقت الحالي، نحن نبحث بالتوازي إجراء حوار".

ورغم الأحداث الدامية التي جرت مؤخرا ولا سيما في بوتشا، قال مسؤول تركي كبير، الجمعة، إن موسكو وكييف "موافقتان" على الالتقاء في تركيا لعقد مفاوضات.

وأوضح المصدر أن مسألة وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس لا تزال عالقة، من غير أن يذكر موعدا محتملا لعقد لقاء جديد بين الطرفين في تركيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق إنه من الصعب التفاوض مع روسيا بعد الفظائع التي اتهم الأخيرة بارتكابها في بلدة بوتشا قرب كييف.