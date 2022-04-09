دعا رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، إلى استقالة أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، نافيا نيته الترشح لرئاسة "الفاف".

وقال زرواطي في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي الجنوب على "الفايسبوك":القانون واضح، استقالة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يجب أن تليها استقالة أعضاء المكتب الفيدرالي".

وأكد زرواطي أنه يريد أن تكون هذه الاستقالة أمام الجمعية العامة التي قامت بانتخابهم، متمنيا أن يتخذ أعضاء الجمعية العامة قرارا صارما لمصلحة كرة القدم الجزائرية.

وأضاف رئيس النادي البشاري: "في الجمعية العامة لدي عدة نقاط لطرحها والكلام سيكون بعد المطالعة على التقرير المالي والأدبي".

ونفى المتحدث أن تكون له أي نية في الترشح لرئاسة "الفاف"، مفضلا بقائه مثل المراقب لأي تجاوزات قد تحدث على مستوى الهيئة الكروية.