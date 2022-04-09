نددت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم السبت، بالمناوشات العنيفة التي شهدها مقهى النادي بين مجموعات من الأنصار.

وجاء في بيان النادي العاصمي: "تعبر إدارة إتحاد الجزائر عن أسفها الشديد وتندد بما حدث، أمس الجمعة في مقهى النادي (Le cercle) بين أنصار الفريق الواحد، بالأخص ونحن في هذا الشهر الفضيل".

وأضاف البيان: "أنصار الإتحاد كانوا ويبقوا مثالاً يحتذى به وقدوة في الأخلاق والروح الرياضية منذ تأسيس النادي وهاته التصرفات لا تمت بأي صلة لتقاليد الفريق .. لهذا نرجو من الأنصار الالتفاف حول الفريق والوقوف بجانبه وهو بأمس الحاجة للجميع وتفادي الفتنة التي دخلت بيت الاتحاد في الآونة الأخيرة".

وعرف مقهى النادي الواقع في حي باب الوادي الشعبي مناوشات وصلت إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء بين أنصار النادي، ما تسبب في تدخل مصالح الأمن الوطني.