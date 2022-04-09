أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، لمكتتبي عدل 2 بولاية ڨالمة آجال الـ05 جويلية القادم لتوزيع سكناتهم بعد مخاض تسع سنوات من انطلاق برنامج عدل2 بالولاية، مدرجا ڨالمة ضمن الولايات التي عرفت تأخرا كبيرا في توزيع السكنات، مقدما شكره للمكتتبين على صبرهم.

وأظهر الوزير بلعريبي في مستهل زيارة العمل والتفقد لقطاعه بولاية ڨالمة، التي انطلقت من منطقة جبل العنصل للمدينة الجديدة عبد الحميد مهري بوادي الزناتي، عدم رضاه على نوعية الإنجاز التي وقف عليها بموقعي 860 مسكن عمومي إيجاري و600 مسكن للبيع بالإيجار (برنامج عدل2)، رغم التأخّر الكبير في تجسيد البرنامج، مثلما قال. وطُرحت للوزير بعض الصعوبات التي اعترضت المشروعين التي اتخذ قرارا بتذليلها في نهاية الزيارة بدائرة بوشڨوف شرقي الولاية.

واعترف وزير السكن بتأخّر عمليات توزيع، مقرّا في هذا الصدد "أن ولاية ڨالمة من ضمن الولايات المتأخّرة في توزيع السكن". وقال بأنّ مكتتبي السكن داخل هذه الولاية، وخاصة سكن البيع بالإيجار أو ما يعرف بعدل2، يستحقون الشكر على صبرهم "ويسمحولنا عن هذا التأخر" مثلما قال.

وأعطى بلعريبي، خلال حفل تسليم شهادات الاستفادة الخاصة بمكتتبي الموقع السكني 700 مسكن (لبرنامج عدل2)، وشهادات الاستفادة الخاصة بالترقوي العمومي ومقررات الاستفادة لإعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي، بدائرة بوشڨوف شرقي الولاية، أعطى وعودا لمواطني ولاية قالمة بتوزيع أكثر من 7000 مسكن خلال عيد الاحتفالات بعيدي الاستقلال والشباب ، في الـ05 جويلية القادم.

وقال بأن حصة التوزيع التي ستكون شهر جويلية القادم ستشمل 5400 وحدة سكنية بموقع حجر منقوب من بلدية بلخير، وما تبقى من 1100 وحدة سكنية بمخطط شغل الأراضي جنوب بقالمة، و600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بموقع جبل العنصل بالمدينة الجديدة عبد الحميد مهري بوادي الزناتي. وبخصوص مشكل شبكة التطهير بالموقع الأخير بوادي الزناتي، أكد الوزير بأن مشكل الغلاف المالي المقدر بـ 400.000.00 دج سيوفر في غضون هذا الأسبوع، ممّا سيسمح، حسب الوزير، بالحصول على سكنات عدل2 وسكنات العمومي الإيجاري بالقطب الحضري الأخير بوادي الزناتي. وخلص وزير السكن إلى القول أن تحدي وكالة عدل هو 7000 وحدة سكنية في الخامس جويلية.

وعرفت زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير السكن لولاية ڨالمة تدشين ثانوية بـ1000 مقعد، بمخطط شغل الأراضي جنوب بلدية ڨالمة، وتسمية وتدشين الموقع السكني 700 مسكن للبيع بالإيجار ببلدية بوشڨوف باسم اللواء الراحل حسان علايمية، ومعاينة مواقع سكنية لمختلف الصيغ ببلديات وادي الزناتي، ڨالمة وبلخير.