أكدت مصادر "الخبر" أن السيدة التي توفيت مساء الجمعة ببلدية واد سلي بالشلف طبيبة تقيم رفقة عائلتها في المسكن الوظيفي لقاعة العلاج لمنطقة الجيلالي بلزرق.

وحسب ذات المصادر فان الضحية أم لثلاثة أطفال أصغرهم رضيع عمره ثلاثة أشهر، حيث قامت الضحية بعملية استحمام لأبنائها قبل أن تنتهي حياتها بصعقة كهربائية اثر ملامستها لخيط موزع الكهرباء.

ولسوء الحظ كان زوج الضحية خارج المنزل وقت الحادث واكتشف هول الكارثة عندما عاد الى المسكن الوظيفي قبيل اذان الافطار حيث وجد زوجته الطبيبة فارقت الحياة وأبناءه تملكتهم الصدمة من هول الحادثة.

وقد عبر سكان الحي عن حزنهم الشديد لما أصاب الطبيبة التي كانت تساعد الجميع وتتنقل حتى الى بيوت المرضى خارج أوقات العمل لتقديم العلاج لهم. وتحدث السكان عن طيبة الضحية وإنسانيتها مع اخلاصها في العمل، ولم يستوعب سكان منطقة الجيلالي بلزرق هذه الصدمة التي اودت بحياة الطبيبة التي أحبها الجميع وكانت محل احترام وتقدير من الكبار والصغار، وعلمنا أنه تم تشييع الطبيبة المتوفاة الى مثواها الاخير مساء السبت في مقبرة بلدية الشطية وسط حزن كبير للمشيعين .