إذا كنت من عشاق شوكولا نوتيلا فإنكي تشعرين بالذنب في كل مرة تشتريها لاحتوائها على زيت النخيل الضار والكثير من السكر، حضِّريها بنفسك في المنزل بمكونات أفضل وطعم يضاهي تلك الموجودة في الأسواق.



إليكي طريقة عمل النوتيلا المنزلية بمكونات غير معقدة وخطوات بسيطة:



مكونات النوتيلا المنزلية



3 أكواب بندق نيئ أو محمص غير مملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ملح البحر

2/3 كوب شوكولاتة داكنة



طريقة عمل النوتيلا المنزلية



- سخّن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت أو (176 درجة مئوية).

- أضف البندق إلى صينية الخبز في طبقة واحدة.

- إذا كانت نيئة، اشويها لمدة 12-15 دقيقة. أما إذا كانت محمصة بالفعل، اشويها لمدة 8-10 دقائق فقط لتسخين الزيوت الطبيعية وجعل القشرة أطرى لخلطها مع الزبدة.

- أخرجه من الفرن ودعه يبرد بعض الشيء ثم انقله إلى منشفة مطبخ كبيرة وقم بإزالة قشر البندق بيديك.

- أضف البندق إلى محضر الطعام أو الخلاط عالي السرعة. وقم بمزجها حتى تتشكل الزبدة لحوالي 8-10 دقائق إجمالاً.

- في غضون ذلك، سخّن الشوكولاتة فوق غلاية أو في الميكروويف وضعها جانباً.

- بمجرد أن تصبح زبدة البندق كريمية وناعمة، أضف الفانيليا والملح واخلط جيداً، ثم أضف الشوكولاتة المذابة قليلاً في كل مرة واخلطها مرة أخرى حتى تمتزج جيداً.

- تذوق واضبط المقادير حسب الحاجة، يمكنك أن تضيف المزيد من الملح أو الفانيليا إذا رغبت في ذلك.

- إذا لم تكن نوتيلا حلوة بما فيه الكفاية، أضف الستيفيا حسب الرغبة، أو 1-2 ملعقة كبيرة من شراب القيقب.

- انقلها إلى علبة محكمة الإغلاق وخزنها في درجة حرارة الغرفة للاستخدام اليومي لمدة 2-3 أسابيع أو أكثر.