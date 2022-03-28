تستهلك الأجهزة المنزلية التي نستخدمها يوميا الطاقة أحيانا أكثر مما نعتقد، مثل الثلاجة أو غسالة الصحون، لذلك سوف نتطرق إلى تأثير هذه الأجهزة على الطاقة ووسائل الحد من هذا الأمر.



ووفقا لصحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية، فإنه من الضروري مراجعة استخدامنا للأجهزة اليومية مثل الثلاجة ومجفف الشعر والفرن الكهربائي، والتي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.



ويبين تقرير للصحيفة أنه من الناحية العملية من الأفضل اعتماد إعدادات درجة الحرارة الصحيحة التي تكون بين 4 و5 درجات للثلاجة و-18 درجة للمجمد، ومن الضروري أيضا صيانة الجهاز بانتظام لا سيما الشبكة التبريدية الخلفية ومانع التسرب للثلاجة، كما أن "الغبار والأوساخ المتراكمة يمكن أن تكون مصدر هدر 30% من الكهرباء التي يستهلكها الجهاز".



ويتعين عليك أيضا التأكد من دوران الهواء في الجهاز وعدم تكديس الطعام كثيرا، كما ينصح بعدم ترك الأبواب مفتوحة لفترة طويلة.



مجفف الملابس والغسالة



وأفادت الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة أن مجفف الملابس والغسالة يستهلكان في المتوسط ما بين 100 و200 كيلو وات/ساعة على التوالي سنويا. وكما هو الحال مع الثلاجة والمجمد، هناك عادات بسيطة للحد من تأثيرهما على استهلاك الطاقة.



يمثل مجفف الملابس حوالي 15% من استهلاك الأسرة السنوي للكهرباء، وللحد من ذلك لا تفرط في تحميل الوعاء الداخلي أكثر من اللازم للسماح للهواء الساخن بالدوران جيدا بالداخل وقم بتنظيف المصفي (الفلتر) بانتظام.



أما فيما يتعلق بالغسالة، يفضل الغسل عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، التي تستهلك طاقة أقل بـ3 مرات من الغسيل عند 90 درجة، والغسيل البارد يستهلك مرتين أقل من الغسيل عند 40 درجة. وأخيرا، تأكد من تحسين ملء الوعاء الداخلي ليشمل أكبر قدر من الملابس.



غسالة الصحون



توصي الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة في المقام الأول بضرورة "التفكير في تغيير غسالة الأطباق إذا كانت قديمة"، فمع متوسط استهلاك سنوي يبلغ حوالي 180 كيلو وات/ساعة سنويا قد يكون تغيير الجهاز موضع ترحيب، لأن الطرازات الحديثة تستهلك نصف المياه مقارنة بتلك التي كانت موجودة قبل 10 سنوات. وبما أن 80% من الطاقة التي تستهلكها غسالة الأطباق تستخدم لتسخين المياه، فكلما قل استهلاك الجهاز للماء، قل استهلاكه للطاقة.



ويساهم اعتماد "50 درجة" في تقليل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بالبرنامج المكثف. بشكل عام، يُفضل إزالة الفتات من الأطباق مسبقا وتنظيف الفلتر والأختام بانتظام وبدء تشغيل الجهاز في غير ساعات الذروة إذا كان ذلك ممكنا.



الفرن المسطح والفرن المنفصل



يُعد طهي الطعام مكلفًا من حيث الطاقة مع استهلاك سنوي يقارب 120 كيلو وات/ساعة للأفران المسطحة و100 كيلو وات/ساعة للفرن المنفصل.



بالنسبة للأفران المسطحة، تضع غطاء على القدر وسيغلي الماء بشكل أسرع وسوف تستهلك طاقة أقل بنحو 4 مرات، أما من يمتلك خاصية الحمل الحراري في الفرن، فاغتنم الفرصة لطهي عدة أطباق في الوقت نفسه، حيث ستوفر من وقت الطهي وبالتالي الطاقة.