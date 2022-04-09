تحدث حارس مرمى نادي الوداد البيضاوي المغربي، المنافس القادم لشباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا عن المواجهة التي ستجمع بينهما في السادس عشر من أفريل لقادم.

وقال اليوم رضا التكناوتي في تصريحات لموقع "كورة" : الآن سنطوي مباراة الكأس من أجل التركيز على مواجهة شباب بلوزداد في دوري أًبطال إفريقيا، لأن المباراة ستكون صعبة بكل المقاييس".

و أضاف: ننتظر دعم الجمهور دائما مثلما كان في مباراة شباب المحمدية، نحن نخطط للعودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، لخوض الإياب دون ضغط".

و واصل ممثل الكرة المغربية، سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيقه للفوز السادس تواليا في جميع المسابقات.