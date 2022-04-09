تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من توقيف 10 أشخاص وحجز أقراص من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء بحي ديار الكاف بباب الوادي، حسبما أفاد به اليوم الأحد، بيان أمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان، أن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، عالجت قضية الانخراط في عصابة أحياء و تكوين جمعية أشرار لغرض المتاجرة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.

وعلى إثر معلومات وردت إلى مصالح الفرقة المحققة مفادها وجود مجموعة من الشباب المسبوقين قضائيا يروجون للمؤثرات العقلية والمخدرات على مستوى ديار الكاف بباب الوادي - يضيف البيان- تم تحديد هويتهم ورصد نقاط تواجدهم ومحيط نشاطهم الإجرامي وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تمكنت الفرقة من توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم ينحدرون من ولاية الجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة مع حجز 122 قرص مؤثر عقلي و3 أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي قدره 69900 دج من عائدات المتاجرة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، وفق ذات المصدر.