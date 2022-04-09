يمثل ثلاثة شبان اعتبارًا من يوم غد الاثنين أمام محكمة جنايات القصّر في مدينة ليون الفرنسية بتهمة تعذيب وقتل جزائري يبلغ من العمر 28 عامًا في عام 2019، وهو مشهد تم تصويره وبثه على الإنترنت.

وعُثر على جثة رجل من جنسية جزائرية ينحدر من ولاية مستغانم، مقيد اليدين والقدمين ومشوهة بنحو ستين طعنة، في مطلع مارس 2019 في شقة تقع في حي كروا-روس في ليون.

وجاء هذا بعد أن أبلغ أحد معارف الضحية الشرطة عقب مشاهدته مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الرجل مكشوف الوجه وهو يتعرض للتعذيب على أيدي الشباب. كما أظهر مقطع الفيديو ضحية ثانية، وهو جزائري أيضا يبلغ من العمر 28 عاما.

وناشدت الشرطة مستخدمي الإنترنت بالتوقف عن مشاركة الفيديو الذي أبلغت عنه منصة فاروس، المسؤولة عن مكافحة المحتوى غير القانوني على الإنترنت.

وأوقف المتهمون الثلاثة، يبلغ أحدهم من العمر 17 عامًا والآخران 18 عامًا، بعد أيام قليلة من الواقعة في إسبانيا، أثناء محاولتهم العبور بدون تذكرة في مترو فالنسيا. فيما تم تسليم شخص رابع يُشتبه في أنه صور الفيديو إلى الشرطة في أكتوبر 2019 من قبل الضحية الثانية نفسها، بعد أن تعرف على مهاجمه عن طريق الصدفة في أحد شوارع الدائرة السابعة في ليون. وسيحاكم الأخير لاحقاً أمام محكمة الأحداث التي تبت في القضايا الجنائية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم الجمعة.