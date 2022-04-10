أفادت وسائل إعلام برتغالية مختلفة أن مدرب نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي "روين أموريم" لم يتحدث كثيرا عن ما حدث بينه ومهاجم النادي، الدولي الجزائري إسلام سليماني الذي غاب مساء أمس عن مواجهة تونديلا التي إنتهت بفوز سبورتينغ بثلاثية لواحد، حيث كشفت صحيفة " ريكورد" بأن المدرب طرد سليماني من التدريبات.

صحيفة " أبولا" الواسعة الصدى في البرتغال كشفت بأن" أموريم" قال حول الواقعة: " لا توجد أي قضية، أسابيع التدريب طويلة، ويتم استدعاء الأفضل ومن يعمل بشكل أفضل".

وأردف :" أولئك الذين لا يفعلون أشياء في طريقنا يواجهون المزيد من الصعوبات، لكن لا توجد قضية، أسبوع جديد قادم ، سليماني سيكون موجودًا معنا وسيكون خيارًا ضد بنفيكا ".

ويبدو أن" أموريم" تأكد بأن " السوبر سليم " لا يزال متأثرا عقب إقصاء الجزائر من بلوغ مونديال قطر 2022 حيث أضاف:" على مدار الأسبوع، أدركنا أنه لم يكن في المستوى المطلوب ليكون لاعب سبورتينغ".

وواصل الحديث :" هناك أشياء أساسية لكنها مهمة جدا، أنا متأكد من أن هوغو فيانا الذي يشغل منصب المدير الرياضي والرئيس يثقون بي لقيادة المجموعة وأنا أعلم أيضًا أن لا أحد من لاعبي فريقي شخص سيء".

وختم :" يمكن للجميع أن يمروا بأسابيع سيئة وغدًا سيكونون في التدريبات، سليماني لم يكن بالمستوى المطلوب ولكنه سيكون الأسبوع المقبل وهذا هو الشيء الأكثر أهمية ".