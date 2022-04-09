توفي 6 أشخاص وأصيب 136 آخرون بجروح في حوادث مرور وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر مختلف مناطق الوطن، حسب حصيلة أوردتها المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الأحد.

وأوضح المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تمنراست بوفاة 3 أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح اثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية ودائرة تمنراست. وتدخل أعوان الحماية المدنية لولاية غليزان.

من جهة أخرى من أجل إسعاف وإنقاذ شخصين أصيبوا باختناق، جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن ماء داخل مسكنهم، الكائن بحي 400 مسكن بلدية بن داود.

كما تدخلت الحماية المدنية لولاية بسكرة -حسب ذات المصدر- من أجل إطفاء حريق شب داخل غرفة لمسكن الكائن بحي باب الضرب بلدية بسكرة وهو الحريق الذي أدى إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 04 سنوات.