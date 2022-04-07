قالت شركة نفطال اليوم الأحد، إن حادث الاصطدام بين باخرة طولقة وباخرة نقل المسافرين التابعة للشركة الفرنسية Corsica Linea. بسبب فقدان ربان السفينة الفرنسية السيطرة عليها.

وأوضح بيان نفطال، أن حادث الاصطدام بين الباخرتين حصل في رصيف قالمة مكان رسو الباخرة الجزائرية بميناء الجزائر العاصمة، بعد المعاينة الأولية التي قام بها أخصائيو نفطال بمعية ممثل شركة Damen، وكانت الأضرار المترتبة عن هذا الحادث ليست بالكبيرة ومست بعض التجهيزات الخارجية للباخرة فقط وهذا ما سيتم التأكد منه نهائيا بعد المعاينة المدققة للهيكل السفلي للباخرة.

وباشرت المصالح المختصة لميناء الجزائر العاصمة والملاحة التجارية بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث، فيما أكدوا المختصون أنٌ الأضرار لن تؤثر على قدرة الباخرة على الملاحة.

وللتذكير فإنٌ باخرة الإمداد طولقة ذات سعة 4500 طن قد اقتنتها نفطال منذ عام تقريبا وذلك في إطار عملية تجديد أسطولها المخصص لنشاط تزويد البواخر بالوقود البحري.