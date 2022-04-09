أكد رئيس مجلس الأمة، صباح اليوم الأحد، صالح قوجيل، على رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مجددا دعوة الجزائر للمجموعة الدولية إلى احترام مبادئ العالمية، الموضوعية واللاانتقائية في حل الصراعات والنزاعات

وجدد قوجيل خلال استقباله سفير روسيا لدى الجزائر إيڨور بيلاييف، بمقر مجلس الأمة، التذكير بالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر، المرتكزة على احترام سيادة الدول وعلى مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى رفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما جدد دعوة الجزائر للمجموعة الدولية إلى احترام مبادئ العالمية، الموضوعية واللاانتقائية في حل الصراعات والنزاعات... مذكّراً بالدور الذي تلعبه الجزائر لحلحلة الأزمة الروسية - الأوكرانية ضمن مجموعة الاتصال العربية التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الماضي بالقاهرة، لتولي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهذه القضية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.

كما تمّ خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهما.. بما فيها العلاقات البرلمانية، وضرورة تكثيف الزيارات البرلمانية والدفع من أجل تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات.. فضلاً عن التباحث حول الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين، يضيف البيان.

وفي هذا السياق، أبدى السفير الروسي، ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مؤكداً جاهزية روسيا لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك، معرباً عن شكره للجزائر، على مواقفها وعلى المجهودات المبذولة، الرامية إلى المساهمة في حلّ الأزمة الراهنة.