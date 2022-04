La compagnie Naftal a expliqué que la collision qui s’est produite entre les deux navires, l’algérien Tolga et le Français, Corsica Linéa, est due à une erreur du commandant du navire français.

Elle a indiqué dans un communiqué qu’elle a rendu public aujourd’hui, que le paquebot Jean Nicoli de la compagnie française Corsica Linea a percuté le navire de la compagnie pétrolière algérienne Tolga, qui était ancré au poste d’amarrage des navires de la compagnie Naftal dans le port d’Alger.

Naftal suppose que cette collision est due à une perte de contrôle du navire de la Corsica Linea par son commandant.

Naftal a, enfin, rassuré que les dommages incombés au navire algérien ne risquent pas d’affecter la capacité du navire à naviguer et à mener ses activités de manière sûre et sécurisée.