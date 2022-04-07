بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم اليوم الأحد، التكفل الأمثل بالحالة الصحية للفنان القدير محمد حزيم، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري الجهوي بوهران، بعد تدهور حالته.

وأفاد بيان لولاية وهران، نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، أنه "تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتكفل الأمثل بالحالة الصحية للفنان القدير محمد حزيم، قام ظهر اليوم الأحد 10 افريل 2022 السعيد سعيود والي ولاية وهران رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلي الأسلاك الأمنية، بعض من نواب البرلمان ومديرة الثقافة بزيارة إلى الممثل القدير محمد حزيم الذي نقل من مستشفى عين تموشنت الى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي لوهران".

وأكد والي وهران بأنه سيتم التكفل بالحالة الصحية للفنان بصفة استعجاليه كما ستتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.