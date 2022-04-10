أصبح بإمكان مستعملي الانترنت الثابت (ايدوم آ.دي.أس.أل، و إيدوم فيبر)، الرفع من تدفق الانترنت عن بعد وذلك عبر فضاء زبائن اتصالات الجزائر، دون الحاجة للانتقال إلى الوكالات التجارية للشركة.

وأوضح بيان لاتصالات الجزائر، اليوم الأحد، أن "اتصالات الجزائر وحرصا منها على راحة ورفاهية زبائنها، قد أعطتهم إمكانية زيادة تدفق الانترنت عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالاتنا التجارية"، مضيفا أن "زبائن ايدوم أ.دي.أس.أل، و إيدوم فيبر، أصبح بإمكانهم من الآن فصاعدا العبور إلى تدفقات انترنت اكبر انطلاقا من فضاء الزبائن".

كما ذكر ذات البيان ان "مكافئات معتبرة تمنح حاليا للزبائن الذين ينتقلون إلى تدفق 15 ميغابايت في الثانية و أكثر، على اشتراكات إيدوم آ.دي.أس.آل و إيدوم فيبر"، كما تدعوا اتصالات الجزائر زبائنها إلى تصفح موقعها الالكتروني www.algerietelecom.dz أو الاتصال بالرقم 12 من اجل الحصول عل معلومات أوفر.