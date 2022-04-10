انطلق مساء اليوم الأحد، من المطار الدولي"أحمد بن بلة" لوهران أول فوج من المعتمرين بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا.

وقال نجيب بن شنين لوكالة الأنباء الجزائرية، أن رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة انطلاقا من وهران استؤنفت اليوم حيث انطلقت أول رحلة من مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" نحو مطار جدة وعلى متنها 300 معتمر من ولايات غرب الوطن.

وقد تم برمجة طيلة الشهر الفضيل أربع رحلات للخطوط الجوية الجزائرية في الأسبوع (الأحد والاثنين والخميس والجمعة) بمعدل 300 معتمر في كل رحلة يضيف ذات المصدر .

وقد اتخذت إدارة المطار مجموعة من الإجراءات من بينها وضع 4 كاميرات حرارية خصوصا عند بوابات الذهاب والوصول لقياس ومراقبة درجة الحرارة للمسافرين وكذا توفير الهلام الكحولي وإرتداء القناع وغيرها مع إعادة فتح المصلى.

كما يتم أيضا تسهيل جميع الإجراءات للمعتمرين على مستوى شباك الخطوط الجوية الجزائرية وشرطة الحدود والجمارك مع إلزامية حيازة المعتمر على الجواز الصحي، وفق نفس المسئول.