قرر عمارة شرف الدين رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، توقيف عضوي المكتب الفدرالي عمار بهلول ومولدي عيساوي تحفظيا مع إحالتهما على لجنة الأخلاقيات.

وتم إشعار بهلول وعيساوي رسميا بتوقيفهما تحفظيا وإخطار بقية أعضاء المكتب الفدرالي بذلك، ما يجعلهما ممنوعين من حضور أشغال اجتماع المكتب الفدرالي المقبل المقرر يوم 17 أفريل المقبل.

ويندرج قرار توقيف بهلول وعيساوي في أعقاب عدم احترامهما لأحكام المادة 35 في البند السابع للقانون الأساسي للفاف الذي يمنع أي عضو، هدا الرئيس والناطق الرسمي، من الإدلاء بتصريحات خارج فضاء اجتماع المكتب الفدرالي، حيث يتم اعتبار أية مخالفة بمثابة خطأ جسيم.

وتمنح المادة 39 من القانون الأساسي ذاته الحق لرئيس الفاف فرض إجراءات تأديبية على المخالفين لأحكام البند السابع من المادة 35، وإحالتهم على اللجان الانضباطية.

يذكر أن اجتماع المكتب الفدرالي سيناقش، حسب بيان الفاف اليوم، عدة نقاط، أهمها تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وتحضير الجمعية العامة الانتخابية.