اتهمت حركة النهضة التونسية أنصار الرئيس قيس سعيد بالاعتداء على رئيسها،راشد الغنوشيعقب أدائه لصلاة التراويح في إحدى مساجد العاصمة.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت شريط فيديو قالت إنه يوثق لقيام مواطنين في حي الملاسين الشعبي في العاصمة “طرد” رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.

إلا أن الحركة نفت هذا الأمر، مشيرة إلى أن “مجموعة صغيرة من الأفراد لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين، انتظروا خروج الأستاذ راشد من المسجد ليحاولوا الاعتداء عليه والإيهام بطرده من طرف أهالي المنطقة”.

وأكدت أن “هذه المجموعة مأجورة جاءت لأداء مهمة محددة لفائدة أجندة معينة دل عليها النقل السريع للخبر الكاذب في بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية التي فاق عددها عدد أفراد المجموعة المأجورة والتي دأبت على توظيف المغالطات والإيهام بخلق رأي عام موهوم في حربها المتواصلة على خيارات شعبنا وعلى مؤسساته الديمقراطية والدستورية”.

وقالت إن عددا من المصلين ومن أبناء المنطقة “تصدّوا لهذه المجموعة المأجورة وقاموا بطردهم من المكان”، متوعدة بمقاضاة المهاجمين