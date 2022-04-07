عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: “الصّيام جُنّة وحصن حصين من النّار” أخرجه الإمام رواه أحمد.



قال الإمام المناوي: “الصّيام جُنّة” أي وقاية في الدّنيا من المعاصي بكسر الشّهوة وحِفظ الجوارح وفي الآخرة من النّار، لأنه يقمع الهوى ويردع الشّهوات التي هي من أسلحة الشيطان، فإن الشبع مجلبة الآثام منقصة للإيمان، ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام: “ما ملأ آدمي وعاء شرًّا من بطنه” فإذا ملأ بطنه انتكست بصيرته وتشوّشَت فكرته، ولا يمكنه نظر صحيح، ولا يتفق له رأي صالح، وقد يقع في مداحض فيروغ عن الحقّ كما أشار إليه خبر “لا تشبعوا فتطفئوا نور المعرفة من قلوبكم”.



