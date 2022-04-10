أسعف أعوان الحماية المدنية قبل مغرب البارحة عائلة تعرض أفرادها للاختناق بالغاز بمنزلهم الوا قع بحي 641 مسكن بمدينة سكيكدة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية لذات الهيئة عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية لسكيكدة تدخلت قبل موعد مغرب يوم الأحد من أجل حادث اختناق عائلة بغاز أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء في منزلها الواقع بحي 641 مسكن ببلدية سكيكدة.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا هن امرأة وابنتيها تتراوح أعمارهما بين 14 و52 سنة وجدن وهن يعانين من دوار في الرأس وصعوبة في التنفس، حيث قدمت لهن الإسعافات الأولية وتم نقلهن إلى مستشفى سكيكدة.