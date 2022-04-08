قال متعاملون أوروبيون إن الديوان الوطني للحبوب، طرح مناقصة دولية لشراء القمح اللين (قمح الطحين) للشحن إلى ميناءين فقط. حسبما نقلته وكالة رويترز.

وأضافوا إن المناقصة تطلب كمية إسمية 50 ألف طن من قمح الطحين، لكن الشحن لميناءين فحسب قد يدل بشكل عام على أن عملية الشراء ربما تكون لكمية أصغر. والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم غد الثلاثاء الموافق 12 أفريل على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 13 أفريل.

وأوضح ذات المصدر، أن القمح مطلوب للشحن على فترات مختلفة من مناطق التوريد الرئيسة التي تشمل أوروبا، وهي بين الأول من ماي والعاشر من الشهر ذاته، و11 ماي و20 من الشهر نفسه وبين 21 ماي و31 من الشهر عينه والأول من جوان والعاشر منه وبين 11 جويلية و20 من الشهر ذاته وبين 21 من جوان و30 من الشهر نفسه. ويجب تفريغ شحنات القمح في مينائي مستغانم وتنس.