يعتبر عصير الخروب من المشروبات الرمضانية الطبيعية، التي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة، حيث إنه مفيد لصحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم، ويقي من السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

وأوصى الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة في مصر، بشرب كوب من الخروب يوميا نظرا لفوائده الصحية، مشيرا إلى أنه مضاد للحساسية وطبيعي، ويحسن من أداء جهازك المناعي، وغذاء خال من الجلوتين.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أن الخروب مصدر للبروتينات والفيتامينات المهمة ويعد وجبة صحية، ويتميز باحتوائه على مادة العفص، التي تتكون من حمض الغال الذي يعمل بمثابة مسكن ومضاد للحساسية ومضاد للفيروسات وللجراثيم والميكروبات ومضادة للأكسدة ومادة معقمة.

وتتمثل العناصر الغذائية للخروب في إنه مصدر للألياف الغذائية غير القابلة للذوبان وجيد لفيتامين هـ، وفيتامين د2، وألفا توكوفيرول، كما إنه مصدر جيد لمجموعة من فيتامينات ب مثل، الريبوفلافين وفيتامين B2 والنياسين.

ومصدر لمعادن أساسية مثل، الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وخال من الغلوتين، ومن أي مواد كيميائية أوحافظة.

ومن فوائد الخروب إنه يضبط حركة الأمعاء، فيمنع الإسهال والإمساك، كما إن الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي على الجراثيم. وبه مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية. ويعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية.

وينشط وظائف الكلي، ويخلص الجسم من الماء الزائد.

ويساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية. ويقلل حالات القيء مع تنشيط الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة. من جهة فقد أثبت الخروب قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول ويمكن مضغ أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ، كما إن عسل الخروب شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكآبة والتعب والكسل. ويحتوي على البروتين وفيتامينات أ، ب 1، ب 2، ب 3، د. ويحتوي أيضا على معادن البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الفسفور، المنغنيز، النحاس، النيكل والمغنيسيوم.