يواصل شبح الإصابة مطاردة الدولي الجزائري يوسف عطال، حيث تعرض نجم نيس الفرنسي، إلى إصابة لم يتم بعد تحديد مدى خطورتها ولا الفترة التي سيغيب فيها عن النادي.

وشعر مدافع " الخضر"، بآلام حادة على مستوى الكتف قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة الـ 41 من عمر المواجهة، التي جمعت ناديه بلانس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي، مما جعله يغادر مضطرا بطلب من الجهاز الفني.

وعانى عطال من الخشونة المفرطة للاعبي لانس، حيث كان ضحية لتدخل خشن من ماسيديو هايدارا، في الدقيقة 17، وهو ما دفع الحكم إلى طرد الأخير بالبطاقة الحمراء المباشرة.