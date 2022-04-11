أعلن مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني اليوم الإثنين عن غلق الطريق السيار شمال جنوب على مستوى حوش مسعود في اتجاه البليدة بسبب أشغال تركيب اللا فتات التوجيهية.

وجاء في منشور لذات السلك الأمني عبر صفحة "طريقي" على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، نعلم مستعملي الطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين محول الدورة الزرقاء ومحول حوش مسعودي بلدية تمزڤيدة اتجاه البليدة أنه تم غلق الطريق لمدة ساعتين من الساعة العاشرة (10:00) صباحا إلى غاية الساعة منتصف النهار(12:00) من هذا اليوم الإثنين 11/04/2022 إلى غاية 13/04/2022 بسبب وجود اشغال تركيب لافتات توجيهية لمستعملي الطريق.

وأشار نفس المصدر إلى أنه تم تحويل حركة السير في هذا الشطر من الطريق السيار شمال جنوب عبر الطريق الوطني رقم 01.