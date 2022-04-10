قرر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، مقاطعة إعداد قوائم المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا ونقاط مادة التربية البدنية والرياضية (النسخة الرقمية والورقية)، ومقاطعة جميع الاجتماعات مع الوصاية، وعدم الرد على جميع المراسلات.

وأكد المجلس، في بيان له، أن فرض حالة الانسداد أمام مطالبهم، هو ما دفعهم للتصعيد من خلال مقاطعة العمليات المالية على رأسها الحساب الإداري وحساب التسيير وميزانية 2022 وقوائم المعوزين وجدول الإرسال الخاص بمنحة 5000 دينار.

كما تمسك المجلس بمقاطعة أعمال نهاية السنة وكل ما تعلق برصد نقاط الفصل الثالث في الأرضية الرقمية ومقاطعة جميع مجالس نهاية السنة الإدارية والبيداغوجية.