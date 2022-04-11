أكد النقيب نقاش عبد الله، من السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بزرالدة إن حوادث المرور في الجزائر تعود إلى العامل البشري بالدرجة الأولى، مؤكدا ان 80 بالمائة من حوادث المرور سببها السائقون.

وقال نقاش عبد الله، في تصريح للإذاعة الوطنية إن "عدم احترام قانون المرور وسلوكيات السائق غير السوية ساهمت كثيرا في ارتفاع حوادث المرور خاصة في ظل غياب الثقافة المرورية".

كما أشار المتحدث إلى إن "وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للجزائر العاصمة سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 90 حادث مرور، منها 18 حادثا مميتا للمرور نتج عنها 19 قتيلا و50 حادثا جسمانيا نتج عنها 80 جريحا و22 حوادث مادية".

من جانب آخر أشار ذات المتحدث إلى أن "الإجراءات الردعية التي تم وضعها ترتقي إلى حجم الضرر لمجابهة هذه الحوادث في انتظار وضع حيز الخدمة رخصة السياقة بنظام التنقيط التي سيكون لديها دورا كبيرا في التقليل من حوادث المرور".