مكّنت دوريات راكبة لعناصر الأمن الحضري ببوهناق، التابع لأمن دائرة منصورة، ولاية تلمسان، على مستوى أحياء بلدية منصورة من توقيف محتال.

العملية تمت أثناء التدخل لفض نزاع بين شخصين كانا محل خلاف على مستوى الطريق العام، حيث تم تحويلهما إلى مقر الأمن ومباشرة التحقيق، أين تبين سبب الخلاف يعود إلى قيام أحد الطرفين بالنصب والاحتيال على أشخاص راغبين في الحصول على تأشيرة للسفر بإحدى البلدان الأوروبية.

بعد مواصلة التحقيق كشف عن وجود 06 أشخاص ضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف الشخص المتورط، حيث استلم منهم وثائق إدارية ومبالغ مالية كدفعة أولى قدرت إجمالا بـ 135 مليون سنتيم.

وعلى إثر إتمام إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.