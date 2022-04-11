تمكنت مصالح الدرك الوطني لبودواو بالتنسيق مع أعوان قمع الغش والرقابة التابعين لمديرية التجارة من توجيه ضربة موجعة لمحتكري زيت المائدة حيث تم حجز 17 ألف لتر من الزيت وتحويل المتهمين إلى القضاء.

العملية تمت على مستوى أحد المخازن بإقليم بلدية بودواو تابع لأحد الخواص حيث تم تفتيش المخزن وتم اكتشاف عملية احتكار كبيرة لزيت المائدة معبأة في صهاريج ضخمة وتمت المداهمة وحجز الزيت من نوع "اليو" و"صافيا" حيث يقوم الخواص الذين تم تحويلهم إلى العدالة بإعادة بيعها في السوق السوداء.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية بومرداس تشهد ندرة حادة في مادة زيت المائدة منذ عدة أشهر إلى جانب الحليب.