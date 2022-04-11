أنقذت إسعافات الحماية المدنية صباح اليوم الإثنين ثلاثة مختنقين بالغاز من موت محقق بحي تسعة شهداء ببلدية بوسماعيل.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية لذات الهيئة بولاية تيبازة عبر صفحتها على الفايسبوك، إن الوحدة الثانوية لبوسماعيل تدخلت صبيحة هذا الإثنين في حدود الساعة الثامنة وتسعا وأربعين دقيقة (08:49) من أجل إسعاف وإجلاء ثلاثة ضحايا إثر اختناقهم بغاز البوتان داخل مسكنهم ب حي تسعة شهداء بلدية ودائرة بوسماعيل.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا ثلاثة إناث تم إسعافهن في عين المكان ونقلهن إلى عيادة المتعددة الخدمات لبواسماعيل.