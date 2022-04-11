أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مسابقة للتوظيف تخص رتبة محاسب إداري.

وأفاد بيان لوزارة العدل نشر عبر حسابها الرسمي "فايسبوك"، اليوم الإثنين، إن الوثائق المطلوبة في ملفات الترشح هي:

- طلب خطي.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين.

- شهادة الإقامة تثبت إقامة المترشح بالجهة المعنية بالتوظيف ( الجزائر العاصمة أو ضواحيها).

- بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح، ( تسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل(www.mjustice.dz) أو الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية (WWW.CONCOURS-FONCTION-PUBLIQUE.GOV.DZ).

- شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص.

- شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مع توضيح المنصب المشغول، عند الاقتضاء.

- أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، عند الاقتضاء.

- أي وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء.

- شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.

يتعين على الناجح نهائيا استكمال ملفه بالوثائق التالية:

- شهادة الميلاد، رقم 07.

- نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية.

- شهادتان طبيتان (02) (الطب العام و شهادة طب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب.

- صورتان (02) شمسيتان بخلفية بيضاء.

تودع ملفات الترشح لدى الإدارة المركزية لوزارة العدل الكائن مقرها بـ 08 ساحة بئر حاكم، الأبيار، الجزائر وذلك في أجل أقصاه 15 يوما عمل ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان، وفق المصدر.