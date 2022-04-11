حددت مديرية السياحة والصناعة التقليدية 70 مؤسسة فندقية لاستقبال ضيوف وهران في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في الصائفة المقبلة بعاصمة غرب البلاد، حسبما استفيد اليوم الإثنين لدى هذه الهيئة.

وتقدر طاقة استيعاب هذه الفنادق بـ 6.756 غرفة توفر أكثر من 9 آلاف سرير فيما تم تحديد قائمة هذه المرافق بعد تجسيد عدة خرجات تفتيشية، حسبما أبرزه لوكالة الأنباء الجزائرية رئيس مصلحة السياحة، مراد بوجنان.

وتبقى هذه الطاقة الإيوائية مرشحة للارتفاع حيث يرتقب دخول خمسة فنادق جديدة أخرى حيز الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة. وتعرف أشغال ثلاثة فنادق تقدما كبيرا وفي حالة كانت جاهزة قبل موعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط سيتم إدراجها لتعزيز قائمة المؤسسات الفندقية المعنية بهذا الحدث الرياضي، يضيف المصدر.

وفي إطار هذه التظاهرة الرياضية تم أيضا تحديد عشرة مسارات سياحية تشمل أهم المعالم السياحية والثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية التي تزخر بها وهران مع إدراج مسار جديد خاص بالتسوق الذي يضم المراكز التجارية العصرية والقديمة على غرار السوق الشعبي لحي "المدينة الجديدة" فضلا على المسلك الخاص بحافلة "سيتي تور" الذي يشرف عليه الديوان الوطني للسياحة وفق ذات المسؤول.

كما سيتسنى لضيوف ألعاب البحر الأبيض المتوسط زيارة بعض الولايات من خلال استحداث مسارات تربط عاصمة غرب البلاد بالمدن المجاورة لها على غرار تلمسان ومستغانم وسيدي بلعباس وفق ذات المصدر الذي أشار إلى "أن جميع المسارات السياحية ستكون مرفوقة بمعارض متنوعة للصناعة التقليدية الفنية".

وفي مجال مرافقة ضيوف هذه التظاهرة الرياضية تم تحديد 23 مرشدا سياحيا معتمدا لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية فضلا عن 193 مرافقا سياحيا تم تكوينهم مؤخرا على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام بوهران وتحت إشراف مختصين في هذا المجال كما تمت الإشارة إليه.